Der 1. FC Magdeburg jubelte und sicherte sich in der 2. Bundesliga drei wertvolle Punkte gegen Hansa Rostock dank Jason Ceka. Der 23-Jährige traf erstmals doppelt für den Aufsteiger.

Magdeburg - Baris Atik küsste Kapitän Amara Condé nach dem Tor zum 1:0 auf den Kopf. Knutscher verteilte Jason Ceka nach seinem Treffer zum 2:0 zwar nicht. Dafür dachte der Offensivspieler des 1. FC Magdeburg am Sonntag aber an einen sehr geschätzten Teamgefährten: Kai Brünker. Ceka, der gegen den FC Hansa Rostock auch noch zum 3:0 (1:0)-Endstand in der 2. Bundesliga traf, rannte zum Stürmer, der sich als Einwechselspieler gerade warm machte und umarmte ihn herzlich.