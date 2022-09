Heftiges FCM-Problem: Immer wieder die Standards

Magdeburg - Einige Anhänger des 1. FC Magdeburg werden beim Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in bestimmten Situation besondere Nervosität verspüren. Nämlich dann, wenn ein Spieler des SSV Jahn Regensburg raus zur Eckfahne geht, um den Ball reinzuschlagen. Denn bekanntlich hat der FCM ein erhebliches Standard-Problem. Diese Schwäche ist ein wesentlicher Grund für die 22 Gegentore des Clubs in der 2. Bundesliga. Zum Beispiel fiel bei der jüngsten Pleite in Rostock das 0:2 nach einem Eckball.