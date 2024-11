Magdeburg. - Als der 1. FC Magdeburg kurz vor dem Ende der sommerlichen Transferperiode Samuel Loric als einen weiteren neuen Außenverteidiger aus dem Hut gezaubert hatte, waren die Reaktionen im Umfeld zurückhaltend. Samuel wer? Und woher? Den Fans und der breiten Fußball-Öffentlichkeit war der Name des 24-jährigen Franzosen nicht gerade geläufig. Kein Wunder, steht FCM-Sportchef Otmar Schork doch für eine Transferphilosophie, die vornehmlich auf junge, unbekannte Talente setzt. Genau in diese Kategorie fiel auch Loric, der sich beim jüngsten 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem absoluten Traumtor zur 1:0-Führung endgültig in seinem neuen Verein angemeldet hat.

