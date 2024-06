Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Kati Krohn ist im Leben besonders eines wichtig. Auf der Plattform „LinkedIn“ hat die 42-Jährige es so formuliert: „Tue heute etwas, worauf du morgen stolz sein kannst.“ Mit Stolz möchte sie künftig auch auf ihre Arbeit beim 1. FC Magdeburg blicken. Wie die Volksstimme berichtete, hat der Club Krohn als Leiterin der neuen Frauen- und Mädchenabteilung vorgestellt. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe, den Frauen- und Mädchenfußball beim FCM zu integrieren und sukzessive weiterzuentwickeln“, so die gebürtige Lübzerin (Mecklenburg-Vorpommern), die den Job am 1. August beginnt.