Magdeburg - Wenn der 1. FC Magdeburg am Sonnabend ab 13 Uhr (Sky) zum ersten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison beim SV Wehen Wiesbaden antritt, dürfte der Platz zwischen den Pfosten geklärt sein. Dominik Reimann absolvierte die komplette Vorbereitung samt Trainingslager in Österreich. Deshalb dürfte es an ihm vorerst kein Vorbeikommen geben. Seinem ambitionierten Herausforderer Julian Pollersbeck dagegen bleibt derzeit nur die Zuschauerrolle.