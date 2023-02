Villingen/Magdeburg - Der Vater des 27-jährigen FCM-Stürmers Kai Brünker wird seit dem 23. Dezember 2022 vermisst. Brünkers Vater Dirk war nach Polizeiangaben letztmals am Abend des 23. Dezember in einer Gaststätte in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden und seitdem nicht mehr auffindbar.

Nachdem sich der 61-Jährige von dem Lokal auf den Weg nach Hause begeben habe, sei er nicht mehr gesehen worden. Bei der bisher erfolglosen Suche wurden Rettungshunde und Hubschrauber eingesetzt. Brünker hatte via Instagram um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Nun wurde eine Instagram-Seite eröffnet, um eine größere Reichweite auf der Suche nach Dirk Brünker zu generieren.

Instagram-Seite soll bei Suche nach Dirk Brünker helfen

Die örtliche Polizei beschreibt Dirk Brüner auf ihrer Webseite wie folgend: "Brillenträger, trägt diese jedoch selten. Blaue Jeans, olivegrüner Parka, braune Schuhe, Sweatshirt blau mit Streifen, grüne Jacke." Weiter konnten die Polizei, Famile und Freunde des Vermissten den mutmaßlichen Weg rekonstruieren, den Dirk Brünker vor seinem verschwinden absolviert haben soll.

Um circa 19 Uhr befand er sich kurz der Commerzbank. Danach hielt er sich in den Lokalen "Rebstock", "Ratzennest" und "Gasthaus Ott" auf. Die letzte Gaststätte soll er um circa 20.25 Uhr verlassen haben. Sein Wohnhaus befindet sich nur rund 500 Meter von diesem Standpunkt aus in Villingen entfernt. Danach verschwindet die Spur Dirk Brünkers. Hinweise verdichteten sich, dass Brünker möglicherweise mit einen Zug ins benachbarte Grüningen gefahren sein soll. Aber auch dies konnte nicht bestätigt werden. Die angeforderten Handydaten deuteten zwar ebenso in diese Richtung, jedoch seien die Auswertungen nicht immer zu 100 Prozent genau. Brünker soll keinen Bezug zu Grüningen haben, jedoch deuteten auch die Mantrainer in diese Richtung.

Hinweise können unter der Tel.: 07721 601-0 oder per

E-Mail ([email protected]) bei der örtlichen Polizei gegeben werden.