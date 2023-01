Vater noch immer vermisst: Magdeburg ohne Brünker ins Camp

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg fährt ohne Stürmer Kai Brünker ins Trainingslager in die Türkei. Der Vater des 27-Jährigen wird seit dem 23. Dezember vermisst, Brünker weilt in Villingen bei seiner Familie.

„Wir lassen ihm alle Zeit und geben ihm alle Unterstützung. Momentan wird er nicht am Training teilnehmen und demnach auch nicht mit ins Camp reisen“, sagte Trainer Christian Titz laut „Bild“. Der FCM startete am Montagnachmittag mit 22 Spielern die Vorbereitung und wird am Mittwoch in die Türkei reisen.

Brünkers Vater Dirk war nach Polizeiangaben letztmals am Abend des 23. Dezember in einer Gaststätte in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden und seitdem nicht auffindbar. Nachdem sich der 61-Jährige von dem Lokal auf den Weg nach Hause begeben hätte, sei er nicht mehr gesehen worden. Bei der bisher erfolglosen Suche wurden Rettungshunde und Hubschrauber eingesetzt. Brünker hatte via Instagram um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.