Der 1. FC Magdeburg arbeitete am Dienstag nicht auf dem Platz. Stattdessen unterzogen sich die Blau-Weißen zu einem eher unüblichen Zeitpunkt einer Leistungsdiagnostik in der Leichtathletik-Halle.

Herbert Bockhorn lief vorneweg und seine Teamkollegen hinterher: Die Magdeburger am Dienstag beim Laktattest.

Magdeburg - Auf der Tartanbahn der Leichtathletik-Halle herrschte am Dienstag Stille. Kaum ein Wort zu hören, vor allem kein Lächeln zu sehen. Das ganze Gegenteil also zu vergangenen Einheiten auf dem Trainingsplatz. Lediglich das Aufstampfen der Laufschuhe durchbrach diese Ruhe, als die Fußballer des 1. FC Magdeburg um Baris Atik ihre Runden für den Laktattest drehten. Beobachtet wurden sie von Chefcoach Christian Titz und seinem Trainerteam – die phasenweise ebenso wenige Laute von sich gaben. Die Fußball-Seele der Blau-Weißen ist weiterhin betrübt, das Stimmungstief unterstreicht, welch einen Wirkungstreffer der FCM mit dem 0:7 in Karlsruhe kassierte.