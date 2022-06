Warum die Herbstmeisterschaft für den 1. FC Magdeburg nur „ein schöner Nebeneffekt“ ist

Mit einem 5:2-Erfolg beim TSV 1860 München hat sich der 1. FC Magdeburg am Sonnabend vorzeitig zum Herbstmeister der 3. Liga gekrönt. Für Cheftrainer Christian Titz und Doppelpacker Connor Krempicki war das allerdings nur eine Randnotiz.

München/Magdeburg - Nach einem Solo-Tänzchen setzte Connor Krempicki am Sonnabend den Deckel drauf. Vor dem Strafraum ließ der Mittelfeldspieler des 1. FC Magdeburg gleich vier Verteidiger des TSV 1860 München aussteigen und traf dann an Keeper Marco Hiller vorbei ins linke Eck. Es war das 3:0 des Tabellenführers. Es war die vorzeitige Entscheidung im Drittliga-Duell des 18. Spieltags – und dabei lief zu diesem Zeitpunkt im Stadion an der Grünwalder Straße gerade einmal die 17. Minute.