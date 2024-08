Der 1. FC Magdeburg startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen die SV Elversberg in die neue Zweitliga-Saison. Den Fans empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zur Avnet-Arena zu kommen.

1. FC Magdeburg gegen Elversberg: So geht es mit Bahn, Auto oder zu Fuß zum Stadion

Die Avnet-Arena in Magdeburg färbt sich am Samstag (3. August) beim Heimspiel des 1. FC Magdeburg wieder blau-weiß.

Magdeburg. - Mit einem Heimspiel startet der 1. FC Magdeburg an diesem Sonnabend (3. August) in die neue Zweitligasaison. Anstoß ist um 13 Uhr in der Avnet-Arena. Es geht gegen die SV Elversberg.