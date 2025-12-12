Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

Nach zwölf Minuten schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (34.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Gabriel Edgar Schneider erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

49. Minute: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Christian Schmidt (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – F. Stöhr, Schneider (90. Reiber), Olbricht, Scholz (79. Schulz), Kern, Hildebrandt, Schäffner, Lange (73. J. Stöhr), Wagenhaus (69. Sonnenberg), Weick (90. Hennig)

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Staat, Becker (59. Hilmer), Lange (59. Raeck), Giemsa, Lange (88. Gohl), Fahland (88. Heute), Schauer, Krishteyn, Schmidt

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76