Diesmal können Bayerns Basketballer den starken Auftritt in der Euroleague bestätigen. Den Spitzenplatz hat kurz vor Weihnachten ein Überraschungsteam.

Rostock - Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat in der Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren und bleibt an Überraschungsteam MLP Academics Heidelberg dran. Das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert gewann nach schwachem Start klar mit 80:70 (38:40) bei den Rostock Seawolves. Die Bayern haben nun sieben Siege und drei Niederlagen auf dem Konto.

Beste Werfer der Bayern waren Carsen Edwards (17 Punkte) sowie Nationalspieler Andreas Obst (14). Die Münchner bestätigen damit drei Tage nach dem Euroleague-Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv ihre aufsteigende Formkurve. Für Rostock waren 25 Punkte von Bryce Hamilton nicht genug.

An der Tabellenspitze steht überraschend Heidelberg, das am Samstag das Topspiel bei Ratiopharm Ulm mit 69:67 für sich entschieden hatte und damit Ulm als Tabellenführer ablöste. Der Außenseiter drehte dabei in der zweiten Halbzeit einen zweistelligen Rückstand.