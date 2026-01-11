Die NFL-Playoffs beginnen mit zwei packenden Duellen, die bis zum Schluss für Spannung sorgen. Die Rams überleben in Charlotte, die Bears jubeln erstmals seit 15 Jahren.

Chicago - Die Chicago Bears haben erstmals seit 15 Jahren wieder ein Playoff-Spiel gewonnen und sich in einem packenden Duell mit den Green Bay Packers durchgesetzt. Beim 31:27 im Soldier Field drehten die Gastgeber die Partie nach einem frühen 3:21-Rückstand und sorgten für großen Jubel ihrer Fans. Die Bears hatten zuletzt vor fünf Jahren an den Playoffs teilgenommen, der letzte Sieg lag noch länger zurück. Als zweitplatziertes Team der NFC hatten die Bears zwar die deutlich bessere Hauptrunde gespielt als die Packers, waren aber dennoch als leichter Außenseiter in die Begegnung gestartet.

Noch zu Beginn des Schlussviertels lag Chicago 6:21 hinten. Nach Angaben von US-Medien hatten die Bears nie zuvor einen 18-Punkte-Rückstand in den Playoffs noch gedreht. Ein verpasster Extrapunkt und ein vergebenes Field Goal der Packers ließen den Gastgebern dabei einen Weg zum Sieg - und das Team um Caleb Williams nutzte die Chance. „Wir verstehen, dass es 60 Minuten Football sind und wir wissen, was das für Chicago bedeutet. Also machen wir weiter und weiter und weiter“, sagte Williams bei Amazon Prime. Er kam auf 361 Yards Raumgewinn und zwei Touchdown-Pässe. Seine zwei Interceptions spielten am Ende keine Rolle mehr. Die 323 Yards und vier Touchdown-Pässe von Jordan Love waren für die Packers zu wenig.

Rams gewinnen knapp gegen die Panthers

Zuvor hatten sich die favorisierten Los Angeles Rams mit unerwartet viel Mühe gegen die Carolina Panthers durchgesetzt. Beim 34:31 sicherte erst ein Touchdown 38 Sekunden vor Schluss das Weiterkommen, nachdem die Panthers im Schlussviertel selbst zweimal in Führung gegangen und Patzer der Rams ausgenutzt hatten. „Wir haben auf dem Weg einige Fehler gemacht, aber wir haben einen Weg gefunden, das zu gewinnen. Die Abwehr hat gesagt, wir machen das - und das haben sie“, sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford dem TV-Sender Fox.

Mit welchem Gegner es die Rams in der Divisional Round zu tun bekommen, hängt von den weiteren Resultaten ab. Ohne Überraschungen steht ihnen ein Duell mit den Seattle Seahawks bevor, die als bestes Team der NFC in der ersten Runde ein Freilos hatten.

Stafford liefert als es darauf ankommt

Stafford, der am Ende auf drei Touchdown-Pässe und 304 Yards Raumgewinn nach Pässen kam, führte die Rams zu einem guten Start. Die Gäste lagen früh 14:0 vorn, die Panthers hatten keinen Zugriff auf die Partie. Nach der Halbzeit aber sorgten die Gastgeber für Stimmung in Charlotte und Spannung bis zum Schluss. Eine Interception von dem in Frankfurt am Main geborenen Verteidiger Mike Jackson ermöglichte die erste Führung der Panthers, danach war ein geblockter Punt die Grundlage für die erneute Führung zum 31:27.

Dann aber warf Stafford einen perfekten Pass auf Colby Parkinson und der 27-Jährige machte auf engstem Raum den entscheidenden Touchdown perfekt. In den verbleibenden Sekunden sorgte die Abwehr aus Los Angeles dafür, dass die Panthers keinen Yard Raumgewinn mehr hatten und ihre Saison beendeten.