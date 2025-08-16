Für Erling Haaland fängt die Saison torreich an. Doch auch zwei Neuzugänge überzeugen beim souveränen Sieg von Manchester City am ersten Spieltag.

Wolverhampton - Stürmerstar Erling Haaland hat Manchester City einen erfolgreichen Auftakt in die neue Premier-League-Saison beschert. Der Norweger war beim ungefährdeten 4:0 bei den Wolverhampton Wanderers mit einem Doppelpack (34. Minute/61.) erfolgreich.

Zweiter Matchwinner neben Haaland war der niederländische Nationalspieler Tijjani Reijnders. Der Neuzugang führte sich mit einer Torvorlage und dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (37.) hervorragend beim Team von Trainer Pep Guardiola ein. Auch an Haalands 1:0-Führungstor hatte der Mittelfeldspieler maßgeblichen Anteil. Den 4:0-Endstand besorgte Rayan Cherki (81.), der vor der Saison ebenfalls neu zu Man City gekommen war und auch einen starken Eindruck hinterließ.