Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen einstecken.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Max Pfaff traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Sangerhäuser konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal und VfB 1906 Sangerhausen – 39. Minute

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Elf erzielen (85.). Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Schulze, Wolff (82. Koshyk), Braunschweig, Vinzelberg, Lohmann (59. Mohamed), Lagemann (71. Bordizhenko), Lauck, Stoll (38. Korbani), Ziekau (59. Völzke)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Pfaff (70. Schoder), Halle, Bärwolf, Lange, Bühling, Ehrich (80. Zarkua), Ruppe (74. Nicolai), Grenzebach, Schütz, Buchhorn

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46