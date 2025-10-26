Alba Berlin hat den Basketballern des FC Bayern München die erste BBL-Niederlage zugefügt, der 19-jährige Jack Kayil wird beim 67:61-Heimerfolg zum Matchwinner. Tabellenführer bleibt aber Weißenfels.

Berlin - Alba Berlin hat in dieser Saison als erstes Team in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München gewonnen. Mit 67:61 (35:38) entschieden die Albatrosse das Prestigeduell in der Hauptstadt für sich. Während die Berliner den zweiten Sieg im vierten Ligaspiel einfuhren, war es für die Bayern nach drei Ligasiegen und einem Pokalerfolg die erste Niederlage auf nationaler Ebene.

Beide Teams traten ersatzgeschwächt an, die Berliner erhielten dafür Impulse vom 18-jährigen Nevio Bennefeld. Der Nachwuchs-Center war zur Pause bester Werfer des Spiels. Die Bayern gingen aber mit einer 38:35-Führung in die Kabine, weil sie treffsicherer in Korbnähe waren.

Kurz nach der Pause verloren die Berliner offensiv den Faden, die Münchener hielten die Gastgeber sechs Minuten ohne Punkte und erspielten sich nach einem 10:0-Lauf eine 50:42-Führung. Mitte des Schlussabschnitts holten sich die Berliner durch einen 10:0-Lauf die Führung zurück. Für die Entscheidung sorgte Berlins Jack Kayil (12 Punkte): Nach einem Dreier bediente der 19 Jahre alte Spielmacher im Schnellangriff Malte Delow und verwandelte 24 Sekunden vor Schluss seine beiden Freiwürfe zur 65:61-Führung. Mit einem 11:3-Lauf beendeten die Albatrosse das Spiel.

Weißenfels bleibt ungeschlagen Tabellenführer

Der Syntainics MBC aus Weißenfels entführte von den Skyliners aus Frankfurt einen 97:93 (42:38, 83:83)-Erfolg nach Verlängerung und behauptet nach dem fünften Sieg im fünften Ligaspiel die Tabellenführung. Khyri Tomas führte Weißenfels mit 23 Punkten an.

Den Basketball Löwen Braunschweig gelang im fünften BBL-Spiel der erste Saisonerfolg, mit 92:71 (44:37) bezwang das Team zuhause die Rostock Seawolves. Die BMA365 Bamberg Baskets schlugen die Niners Chemnitz mit 96:82 (44:50) dank eines 16:0-Laufs in der zweiten Hälfte.