Die Spekulationen um den nächsten Gegner von Schwergewichts-Champion Oleksandr Usyk sind beendet. Der Ukrainer steigt gegen einen niederländischen Kickbox-Star in den Ring.

Gizeh - Box-Superstar Oleksandr Usyk bestreitet seinen nächsten WM-Kampf gegen Kickbox-Legende Rico Verhoeven. Der Ukrainer wird seinen WBC-Schwergewichts-Gürtel gegen den Niederländer am 23. Mai im ägyptischen Gizeh verteidigen, wie das Magazin „The Ring“ berichtete. Zuletzt hatte der Verband den dreifachen Weltmeister angewiesen, nach einem freiwilligen Titelkampf gegen den deutschen Hoffnungsträger Agit Kabayel anzutreten.

Darüber, gegen wen Usyk diese freiwillige Titelverteidigung bestreiten würde, war fleißig spekuliert worden. „Ich habe größten Respekt vor Menschen, die in ihrem Sport die Spitze erreichen. Rico ist einer von ihnen – ein kraftvoller Athlet und ein großartiger Champion. Er ist wahrlich der König des Kickboxens“, sagte der 39-Jährige vor dem Duell mit Verhoeven nun. Das Boxen habe aber seine eigenen Regeln und seine eigenen Könige, merkte er an.

Seit Juli 2025 nicht mehr gekämpft

Usyk ist aktuell Weltmeister der Verbände WBC, WBA und IBF. Zudem ist er im Besitz des prestigeträchtigen Gürtels des Box-Magazins „The Ring“. Seinen bislang letzten Profikampf hat er im vergangenen Juli in London gegen den Briten Daniel Dubois bestritten - und durch K.o. in Runde fünf gewonnen.

„Usyk ist der unbestrittene Weltmeister im Boxen. Genau diese Art von Herausforderung hat mich motiviert“, sagte Verhoeven. „Unbestrittener Weltmeister gegen unbestrittenen Weltmeister. Der Beste gegen den Besten.“