Bei der WM sorgte er für Schlagzeilen: Dom Taylors Dopingtest fiel in London positiv aus. Nun steht die Strafe fest.

London - Der englische Darts-Profi Dom Taylor ist nach einem positiven Dopingtest für sechs Monate gesperrt worden. Das teilte der Dachverband der Professional Darts Corporation (PDC), die Darts Regulation Authority (DRA), nach dem Ende der Verhandlung des Falls mit. Zudem verlor Taylor sein erspieltes Preisgeld von 25.000 Pfund sowie seine Tourcard. In der Weltrangliste rutscht er ab. Auch muss er die Verfahrenskosten tragen.

Taylor war bei der Weltmeisterschaft in London am 14. Dezember bei seinem Debüt mit einem 3:0 gegen Oskar Lukasiak aus Schweden in das Turnier gestartet. Aufgrund des positiven Testergebnisses im Anschluss an dieses Duell durfte er nicht mehr teilnehmen.

Die DRA erklärte in einer Stellungnahme: „Unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweise war das Komitee davon überzeugt, dass die Einnahme von Kokain und Cannabis durch Herrn Taylor außerhalb des Wettkampfs und nicht nach Beginn der Weltmeisterschaft erfolgte.“

Schon die zweite Sperre

Bereits ein Jahr zuvor hatte der 27-jährige Taylor seine Premiere im Alexandra Palace verschieben müssen, nachdem er im Herbst 2024 eine positive Dopingprobe abgegeben hatte. Damals konnte er nachweisen, dass er kein Mittel während eines Wettkampfs eingenommen hatte. Daher war er lediglich für einen Monat suspendiert worden.

Da er nun aber zum zweiten Mal gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen hat, wurde er gemäß dem Artikel 10.9 der UKAD-Anti-Doping-Regeln für ein halbes Jahr gesperrt.