Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Sonntag hat der SV Mertendorf im heimischen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg unterlag das Team von Michael Schöppe mit 0:5 (0:3).

Spieler Nummer 7 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Naumburger legten in der 33. Spielminute nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Mertendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 33

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 20 den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (67.). Damit war der Sieg der Naumburger entschieden. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mertendorfer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Kusch, Mehlig, Schumann (77. Stolze), Pöhlandt, Roßner (77. Heidler), Schmidt, Jurke, Weibezahl (39. Below), Seyfarth, Boltze (46. Bakhet)

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40