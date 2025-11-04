Am Sonntag spielen die Indianapolis Colts erstmals in Berlin - und könnten den deutschen Fans direkt einen spektakulären Neuzugang präsentieren.

Berlin - Fünf Tage vor dem Spiel in Berlin gegen die Atlanta Falcons haben die Indianapolis Colts einen Transfer-Coup in der National Football League (NFL) gelandet. Wie das Team aus dem US-Bundesstaat Indiana bekanntgab, wechselt Cornerback Sauce Gardner von den New York Jets zum zweimaligen Super-Bowl-Sieger und könnte schon in Berlin erstmals zum Einsatz kommen. Im Gegenzug bekommen die Jets Wide Receiver Adonai Mitchell. Zudem kommen die New Yorker bei der Spielerwahl 2026 und 2027 jeweils in der ersten Runde anstelle der Colts zum Zuge.

Gardner hatte erst im Juli seinen Vertrag um vier Jahre für rund 105 Millionen Euro verlängert und zählt zu den besten Verteidigern in der NFL. „Die Chance, einen so talentierten Spieler wie Sauce Gardner zu verpflichten, wollten wir uns nicht entgehen lassen“, sagte Colts-General-Manager Chris Ballard. Man habe den 25-jährigen Gardner schon länger intensiv beobachtet. „Sauce ist ein bewährter Cornerback. Sein Können und sein Kampfgeist werden die Leistung unserer gesamten Defensive steigern“, erklärte Ballard.

Am Sonntag (Kickoff um 15.30 Uhr/RTL) spielen die Indianapolis Colts beim Berlin Game im Olympiastadion gegen die Atlanta Falcons.