Das einzige internationale Tischtennis-Turnier in Deutschland hat aus Sicht der Gastgeber mit einer Enttäuschung begonnen. Die deutsche Nummer eins scheitert schon in Runde eins.

Frankfurt/Main - Der aktuell beste deutsche Tischtennis-Spieler Benedikt Duda ist beim internationalen Turnier in Frankfurt am Main bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-Achte verlor in 0:3 Sätzen gegen Shunsuke Togami. Der 24-jährige Japaner spielt in der Bundesliga für den deutschen Meister TTF Ochsenhausen.

Dudas Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska gewann gegen den Franzosen Lilian Bardet nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2. Am Mittwoch kommt es zum deutschen Duell zwischen dem früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov (37) und dem 17 Jahre jüngeren Nationalspieler Andre Bertelsmeier.

Der einzige in Deutschland ausgetragene Wettbewerb der Turnierserie „World Table Tennis“ (WTT) findet noch bis Sonntag in der Frankfurter Süwag Energie Arena statt. Nicht dabei sind in diesem Jahr die besten Spielerinnen und Spieler der Tischtennis-Weltmacht China, weil parallel in Guangdong ein großes nationales Turnier stattfindet.