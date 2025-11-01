Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SV Höhnstedt gegen den SSV 90 Landsberg ein 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Köhler den Ball ins Netz (39.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Weißenborn, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erreichen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Elstner, Rickert, Ruckhardt, Schauer, Matz, Schulz, Göring, Mergner (90. Ruhmann), Weißenborn, Balashov (85. Scheffler)

SSV 90 Landsberg: Dimke – Knaut (73. Madalschek), Diallo (73. George), Kleeblatt, Reuschel (80. Schubert), Scheller, Rappe, Wichmann, Köhler (88. Stephan), Knorr, Stryjakowski

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103