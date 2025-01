San Francisco - Der Münchner Tristan Da Silva wird für seine starke erste NBA-Saison gewürdigt und hat sogar die Chance auf die Teilnahme am Turnier der All Stars. Der Basketball-Profi der Orlando Magic ist einer von 28 Spielern für das Rising-Stars-Turnier der Liga. Sollte sein Team dieses Turnier am 14. Februar gewinnen, nimmt es zwei Tage später als vierte Mannschaft am All-Star-Turnier teil. Gastgeber für das All-Star-Wochenende vom 14. bis 16. Februar ist in diesem Jahr San Francisco.

Da Silva spielt bei den Orlando Magic eine wichtige Rolle und steht seit Monaten meistens in der Startaufstellung. Er kommt auf durchschnittlich 8,8 Punkte, 4,2 Rebounds und 1,8 Vorlagen je Partie und ist insbesondere wegen seiner Defensivarbeit angesehen in der Liga.