Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Montag endete das Match zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Remis.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. mussten schon kurz darauf die Führung wieder abgeben. Bennet Rico Fähse sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Minute 72 SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Lücke, Skorsetz, Stridde, Gropius, Zoll, Meyer, Grzenda, Kühn, Tamaan (78. Ebeling), Seegers

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Thiele (46. Moratschke), Rieche (76. Friedhoff), Kloska (29. Karbe), Rick, Eickhoff (46. Franke), Fähse, Kloska, Sachs, Küllmey (82. Eurich)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65