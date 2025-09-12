Die deutschen Basketballer bekommen es im EM-Finale mit einem alten Bekannten zu tun. Schon in der Vorbereitung trafen beide Teams aufeinander.

Riga - Basketball-Weltmeister Deutschland trifft im EM-Finale am Sonntag auf die Türkei. Die Türken gewannen ihr Halbfinale in Riga gegen Griechenland überraschend deutlich mit 94:68 (49:31) und stehen damit erstmals seit 24 Jahren wieder im Endspiel einer Europameisterschaft. Überragender Spieler bei der Türkei war Ercan Osmani mit 28 Punkten. Bei den enttäuschenden Griechen kam Giannis Antetokounmpo lediglich auf zwölf Zähler.

Das deutsche Team hatte sich zuvor klar mit 98:86 (61:47) gegen Außenseiter Finnland durchgesetzt und vor 10.047 Zuschauern für den ersten deutschen EM-Finaleinzug seit 2005 mit Dirk Nowitzki gesorgt. Damals gab es für Deutschland die Silber-Medaille. Das Endspiel findet am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) statt.

Erst vor zwei Jahren hatte Deutschland in Manila erstmals den WM-Titel gewonnen. Nun könnte der zweite EM-Triumph nach 1993 folgen.