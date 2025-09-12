Zum ersten Mal muss sich die U 23 der Blau-Weißen mit einem Unentschieden begnügen.

Erst viel Kontrolle, dann große Räume: Dennoch verpassten Willi Kamm (M.) und der FCM II den möglich Sieg gegen Greifswald.

Magdeburg - Petrik Sander hat keinen Hehl aus seinem emotionalen Zustand gemacht: „Manchmal muss man einen Punkt auch akzeptieren, aber heute fühlt er sich wie eine Niederlage an.“ Dabei richtete er seinen Blick auf ein Foul gegen Albert Millgramm in der 80. Minute, das mit Gelb und Freistoß geahndet wurde, Sander allerdings darin eine rotwürdige Aktion gesehen hatte. So war es ein Platzverweis für den 1. FC Magdeburg II, den der 64-Jährige mit Pascal Ibold trainiert, der das Spiel veränderte.