Paris - Die Pferde des deutschen Springreiter-Teams dürfen ohne Beanstandung an den Olympischen Spielen teilnehmen. Den Vet-Check vor dem ersten Wettkampftag am Donnerstag bestanden sie ohne Probleme. United Touch von Richard Vogel (Marburg), Zineday von Philipp Weishaupt (Riesenbeck) und Checker von Christian Kukuk (Riesenbeck) zeigten sich bei der tiermedizinischen Untersuchung topfit. Das gilt auch für das Ersatzpferd Dorette von Jana Wargers (Emsdetten).

„Die Team-Medaille hat Priorität“, sagte Bundestrainer Otto Becker. „Jeder weiß, wie eng es ist im Springen, aber wir haben ein Super-Team.“ Das Springen beginnt mit der Qualifikation am Donnerstag und dem Finale der besten zehn Mannschaften am Freitag. Das Einzel folgt am Montag und Dienstag.