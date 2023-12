Innsbruck - Olympiasieger Francesco Friedrich kann im Zweierbob nicht mehr gegen Weltmeister Johannes Lochner gewinnen. setzte sich der Königsseer mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer auch beim Weltcup in Innsbruck/Igls durch. Auf der Olympia-Bahn von 1976 hatte Friedrich bislang immer stark abgeschnitten.

Es war das achte Mal in Serie, dass Friedrich hinter seinem deutschen Dauerrivalen im Zweier blieb. Rang drei sicherte sich das Brüderpaar Adam und Isaam Ammour, die damit zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Podest landeten.

Trotz der erneuten Niederlage rückte diesmal Friedrich näher an Lochner heran. Und das lag an den Startzeiten. Da hatte Friedrich zweimal klar die Nase vorn. In der Bahn machte der Sachse aber dann im ersten Durchgang erneut einige kleine Fehler zu viel, sodass Lochner am Ende mit 0,08 Sekunden Vorsprung erneut siegen konnte. „Im ersten Lauf habe ich den Startbügel nicht reinbekommen, bin auch vorher mit dem Fuß hängengeblieben. Damit ist der Startvorsprung gleich weg“, berichtete Friedrich. Man sei in aufsteigender Form in Richtung Weltmeisterschaften.

Lochner, der vor einer Woche in La Plagne einen kapitalen Fehler am Start hatte, war froh, dass ihm dieses Missgeschick diesmal erspart blieb. „Wir wollen Francesco weiter ärgern, dann wird es eine ganz spannende Saison“, sagte Lochner, der im ersten Durchgang in 50,88 Sekunden einen Bahnrekord aufgestellt hatte.