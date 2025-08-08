Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 hinnehmen.

Philipp Scharfe traf für den Bischofswerdaer FV 1 in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eduard Hofmann den Ball ins Netz.

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

SC Freital liegt 0:2 zurück – 35. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Schiemann den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Freital erlangte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Freitaler sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Horschig, Fluß (75. Ohnesorge), Von Brezinski, Wermann, Weidauer (75. Menz), Frenzel, Michael (46. Adler), Herold, Schiemann, Schulze (29. Tänzer)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scheunert, Scharfe (85. Scholze), Baum (71. Krautschick), Hecker (71. Bürger), Dolla (78. Rettig), Hofmann, Reh, Stopp, Born, Weiß

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586