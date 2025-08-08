Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang der JSG Lutherkicker ein 3:2 (2:1)-Triumph über die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die JSG Lutherkicker und die NSG Wa-Mi-Dessau 97 am Freitag 3:2 (2:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Sajjad Gholami (JSG Lutherkicker) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

1:1 für JSG Lutherkicker und NSG Wa-Mi-Dessau 97 – Minute 32

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte jetzt einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Die Partie blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Caleb Marcellus Dorn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus JSG sicherte (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Lutherkicker rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Sommer, Zager (75. Hassani), Kießling, Müller (46. Sprenger), Schmidt (67. Jentzsch), Wagner, Dorn, Gholami, Rath, Mateus

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Wille (76. Kirsch), Rintelmann, Pfeiffer (46. Matthey), Lauenroth, Tanz, Rettig, Zuchowski, Noth, Wolter, Bahn (46. Wünsche)

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20