Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 vor 66 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 freuen.

Wittenberg/MTU. In einer überraschenden Wende hat der SV Blau-Rot Pratau U19 nach einem klaren Rückstand die NSG Wa-Mi-Dessau 97 mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Gleich nach Anpfiff schoss Jeremy Gabe Noth das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte einmal Gelb ein (39.). Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 13 der Torschütze (57.).

57. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte noch einmal Gelb.

In der 90. Minute gelang es Geißler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.). Die Wittenberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Viola, Kühnl, Bullert (25. Kobsa), Bilke (31. Alnazzal), Carius, Geißler, Richter, Röthing (46. Pötzsch), Kruse, Al Falougi

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Lauenroth, Noth (36. Wünsche), Rettig (62. Rintelmann), Benedix, Wolter, Zuchowski, Tanz, Bahn, Wille, Lautenschläger

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66