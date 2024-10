Los Angeles - In einem furiosen ersten Spiel der World Series, den Finals in der Major League Baseball (MLB), hat Freddie Freeman Geschichte geschrieben. Beim 6:3-Sieg seiner Los Angeles Dodgers gegen die New York Yankees gelang dem 35-Jährigen der erste „Walk-off Grand Slam“ in der Historie der World Series.

Das bedeutet, dass bei seinem Homerun im letzten Durchgang (Inning) waren alle drei Bases von Teamkameraden besetzt waren, die neben Freeman zur Home Plate durchlaufen konnten und damit vier Punkte erzielten. Da der Gegner im Anschluss keine Chance mehr hatte, genügend Runs zu erzielen, war das Spiel direkt beendet und das verteidigende Team verließ das Feld.

Nach den regulären neun Innings hatte es 2:2 gestanden, im Zusatzinning lagen die Dodgers zuerst mit einem Run zurück – bis Freeman kam und das Spiel im Last-Chance-Spielzug drehte.

Bereits am Samstag steht, ebenfalls in Los Angeles, das zweite Spiel an. Bis zum Titelgewinn sind vier Siege nötig.