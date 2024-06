Balve - Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat die erste Wertung bei den deutschen Meisterschaften in der Dressur gewonnen. Die 38-Jährige gewann mit ihrer Stute Dalera als vorletzte Starterin den Grand Prix de Dressage und erhielt in der Qualifikation für den Grand Prix Spécial 78,640 Prozent. Dahinter landeten Frederic Wandres und Bluetooth (77,380 Prozent) auf dem zweiten Platz sowie Ingrid Klimke auf Franziskus (76,840 Prozent).

Aufgrund der Teilnehmerzahl qualifizierten sich alle Paare automatisch für die erste Titelvergabe am Samstag. Tags darauf findet die Kür statt.

Die nationalen Meisterschaften in Balve sind das vorletzte Sichtungsturnier vor dem Start der Olympischen Spielen in Frankreichs Hauptstadt Paris. „Wir haben diese beiden offiziellen Sichtungen, wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann“, erklärte Bundestrainerin Monica Theodorescu, für die Bredow-Werndl die Favoritin auf die Titel ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Und wir brauchen in der Dressur auch diese Vergleichbarkeit auf einem oder zwei Turnieren.“ Deshalb sei es von immenser Bedeutung, dass die deutsche Spitze in Balve dabei ist. Die Entscheidung, welche Paare zu Olympia fahren dürfen, soll jedoch erst Anfang Juli nach dem CHIO in Aachen verkündet werden.