Lille - Angeführt vom dreimaligen Olympiasieger Kevin Durant haben die US-Basketballer gleich zu Beginn der Sommerspiele in Frankreich ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Die NBA-Stars siegten am Sonntag in Lille gegen den Medaillenkandidaten Serbien um Superstar Nikola Jokic klar mit 110:84 (58:49).

Durant war mit 23 Punkten bester Werfer bei den US-Amerikanern. Vor der Pause traf der 35-Jährige von den Phoenix Suns alle acht Würfe aus dem Feld. Am Ende hatte er sich lediglich einen Fehlwurf geleistet.

Durant hat schon drei Mal Gold gewonnen

Durant hat mit dem US-Dream-Team bereits 2012 in London, 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Das ist für das Team von Trainer Steve Kerr auch in Lille und Paris, wo die K.-o-Runde ausgetragen wird, das klare Ziel.

Gegen die von Trainer-Legende Svetislav Pesic gecoachten Serben verschliefen die USA zwar den Start und lagen anfangs mit 2:10 zurück. Doch dann steigerte sich der große Goldfavorit und setzte sich schon vor der Pause zweistellig ab. Neben Durant glänzte Superstar LeBron James mit 21 Zählern, neun Assists und sieben Rebounds.