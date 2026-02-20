Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unfassbaren 7:0 (1:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Elster die SG 1919 Trebitz am Freitag vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Siebenmal hat der SV Eintracht Elster am Freitag gegen die Gäste aus Trebitz eingenetzt. 7:0 (1:0) für die Zahna-Elsteraner.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marvin Richter vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Damon Schüler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (44.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis (48.). Das zweite Tor konnten die Zahna-Elsteraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Moritz Walter Donath den Ball ins Netz.

Minute 65: SV Eintracht Elster liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Karl Ferigo den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 festigte (90.+3). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Dietze, Witzel (62. Donath), Schutzsch, Schüler (79. Jahn), Engelhardt, Kase (65. Ferigo), Schneider, T. Richter, Schuschke, Lavrov

SG 1919 Trebitz: Langer – Schneider (75. Tawfik Kinani), Kühne, Kirschke, Preuß, Höppner (46. Grobmann), Födisch (81. Wilhelm), Poenicke, Meene, Gröber, Oberländer

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85