Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der VfB 1906 Sangerhausen im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Zorbau unterlag das Team von Stefan Kuhnert mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 wurden die Fans des VfB 1906 Sangerhausen am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Darius Triebel ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zorbauer konterten in der 23. Spielminute. Diesmal war Bruno Weick der Torschütze.

Minute 23 VfB 1906 Sangerhausen gleichauf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (84.). Damit war der Triumph der Zorbauer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Sonnenberg (46. Lange), Kern (60. Stöhr), Schneider (72. Husung), Schulz, Hennig (68. Halle), Hildebrandt, Weick, Schäffner, Wagenhaus, Olbricht

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes (65. Sothen), Neuhaus, Bondarenko, Hein (72. Tsipi), Campbell (80. Omerovic), Nicodemus, Strauchmann, Neuhaus (80. Engl), Erdmann (89. Bisultanov), Seidel

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95