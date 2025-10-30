Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Donnerstag endete das Match zwischen dem SV Eintra. Lüttchendorf und dem Zörbiger FC mit einem Remis.

Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – 1:1 in Minute 35

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Zörbiger FC kassierte einmal Gelb.

Nur kurz darauf gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Mansfelder zu erlangen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Stoye (87. Hajdarpasic), Schulze, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Siebald, Gründler (60. Kolle), Schlegel, Siebenhühner, Petraj, Horlbog, Fiebiger

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Teichert, Moreno Silva (67. Janders), Deidok, Hempel, Matthias, Brenner, Seliger, Kleewein (75. Schindler), Gansen

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65