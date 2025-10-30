Ergebnis 9. Spieltag 1:1 – Unentschieden zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC
Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Donnerstag endete das Match zwischen dem SV Eintra. Lüttchendorf und dem Zörbiger FC mit einem Remis.
Oliver Kleewein (Zörbiger FC) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 9
SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC – 1:1 in Minute 35
In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Zörbiger FC kassierte einmal Gelb.
Nur kurz darauf gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Mansfelder zu erlangen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC
SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Stoye (87. Hajdarpasic), Schulze, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Siebald, Gründler (60. Kolle), Schlegel, Siebenhühner, Petraj, Horlbog, Fiebiger
Zörbiger FC: Koller – Oertel, Teichert, Moreno Silva (67. Janders), Deidok, Hempel, Matthias, Brenner, Seliger, Kleewein (75. Schindler), Gansen
Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65