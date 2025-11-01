Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Max Schirner für Freyburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 16 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Das Gegentor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz.

Minute 64 FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC RSK Freyburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Großmann, Schirner, Sambu, Kirchhoff, Töpe, Weise, Mänicke (66. Kaiser), Hüttig (59. Alalo), Schulz, Bagdohn (66. Schied)

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Thieme (90. Porse), Hahnemann (90. Schaer), Krentz, Saal, Bothe, Handt (73. Schmidt), Schneller (90. Starch), Schumann, Keidel, Riesen

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260