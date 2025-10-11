Für Deutschlands Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin reicht es bei einem Wettbewerb in Georgien nur zu Rang zwei. Den Sieg sichert sich überraschend klar das Duo aus dem Gastgeberland.

Tiflis - Das deutsche Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat sich erstmals in dieser Olympia-Saison geschlagen geben müssen. In der georgischen Hauptstadt Tiflis belegten die Europameister und Vizeweltmeister hinter Anastasija Metelkina/Luka Berulawa aus dem Gastgeberland den zweiten Platz - und zwar deutlich.

Hase/Volodin kamen nach Kurzprogramm und Kür auf 208,28 Punkte, Metelkina/Berulawa holten 225,20 Zähler. Die EM-Dritten setzten damit auch mit Blick auf die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar ein Ausrufezeichen und blieben fast vier Punkte über der persönlichen Bestmarke von Hase/Volodin.

Zum Saisonauftakt gab es noch einen Sieg

Noch vor zwei Wochen hatte das deutsche Duo zum Saisonauftakt bei der prestigeträchtigen Nebelhorn Trophy in Oberstdorf gewonnen und dabei auch die japanischen Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara hinter sich gelassen.

Der Wettbewerb in Tiflis ist wie auch die Nebelhorn Trophy Teil der sogenannten Challenger Serie des Eislauf-Weltverbands ISU. Höhepunkt der Eiskunstlauf-Saison sind die Olympischen Spiele. Im Januar stehen zudem die Europameisterschaften im britischen Sheffield auf dem Programm, im März steigen in der tschechischen Hauptstadt Prag die Weltmeisterschaften.