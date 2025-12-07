Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV 51 Langenapel vor 52 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Wahrburg freuen.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Sportplatz Langenapel geboten. Die Salzwedeler waren den Gästen aus Wahrburg mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Marcel Peters (SV 51 Langenapel) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 51 Langenapel steckte einmal Gelb ein (69.). Der TuS Wahrburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Marx. Die Salzwedeler legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Peters der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

76. Minute: SV 51 Langenapel vorne dank Doppelpack von Marcel Peters – 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TuS Wahrburg musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV 51 Langenapel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Roese den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (90.+4). Damit war der Triumph der Salzwedeler entschieden. Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – TuS Wahrburg

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Beneke (46. Pokorny), Roese, Roloff, Meyer, Vierke, Bromann (81. Kamga Kamno), Afanasew (79. Neuling), Schulz, Stolz

TuS Wahrburg: Schmidt – Werle (81. Wennrich), Heim, Schnee (62. Klipp), Burghard, Radelhof, Salemski (46. Schulz), Rundstedt, Schlegel, Assmann, Wennrich

Tore: 1:0 Marcel Peters (24.), 2:0 Marcel Peters (76.), 3:0 Florian Roese (90.+4); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Marius Malecki; Zuschauer: 52