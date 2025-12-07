Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erreichte der Gastgeber 1. FC Zeitz gegen die SG Döllnitz ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Zeitz/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Zeitz und die SG Döllnitz am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Julius Christopher Rolke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (55.). Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Lio Xavier Ofiara den Ball ins Netz.

Minute 75 1. FC Zeitz gleichauf mit SG Döllnitz – 1:1

Unentschieden. Zeitzs Lennie Kämpfe konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Döllnitz e.V. kassierte einmal Gelb. Der 1. FC Zeitz hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Meißner.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Mika Ben Bültermann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erlangen (85.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Zeitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Döllnitz

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Rolke, Felgenträger, Rothe, Thäle (66. Abdullahi Hassan), Schubert, Reiche (24. Medovkin), Müller (60. Eckardt)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert (30. Trisch), Harmatha, Lizon, Bültermann, Voigt, Querfeld, Eckert, Ofiara

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (55.), 1:1 Lio Xavier Ofiara (75.), 2:1 Lennie Kämpfe (78.), 2:2 Mika Ben Bültermann (85.); Schiedsrichter: Ralf Hoffmann (Kretzschau); Zuschauer: 38