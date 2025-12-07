Für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Die Partie zwischen dem VfL Halle 96 und der VfB Germania Halberstadt hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Halberstadt auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:0) für sich.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Davidson Tomás Cabral das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen (30.). Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Silvio Rust der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

VfL Halle 96 Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 61

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Halberstädter Mannschaft erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Haese, Kurti (68. Borval), Bölke, Hüttig, Marks, Oikonomidis, Jagupov, Cabral, Jagatic, Lubsch (77. Pessel)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega, Klaschka (70. Kühnhardt), Rust, Ertmer (90. Hujdurovic), Hackethal, Heinrich, Stobbe, Kuffner Sandri, Huber, Zeidler

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98