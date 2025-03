WM-Spitzenreiter Lando Norris setzt sich in der Sprint-Qualifikation in China nicht durch. Lewis Hamilton holt im Ferrari den ersten Startplatz, neben ihm steht ein anderer Champion.

Shanghai - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich im Ferrari ziemlich überraschend den ersten Startplatz für das Formel-1-Sprintrennen in China gesichert. In der Qualifikation in Shanghai setzte sich der 40-jährige Brite mit der schnellsten Runde denkbar knapp durch und schaffte den ersten Erfolg nach dem Wechsel von Mercedes. Hamilton landete 0,018 Sekunden vor Weltmeister Max Verstappen, der es im Red Bull nach anfänglichen Problemen doch noch in die erste Startreihe schaffte. Dritter wurde Oscar Piastri im McLaren.

„Ich habe dieses Ergebnis nicht erwartet, aber bin natürlich sehr stolz und glücklich“, sagte Hamilton und ergänzte: „Ich bin ein wenig schockiert, dass wir hier die Pole Position haben. Das Team hat einen tollen Job gemacht.“ Diese Steigerung war nicht zu erwarten, da es zum Auftakt am vergangenen Wochenende in Australien gar nicht lief. „Das letzte Rennen war katastrophal für uns“, sagte Hamilton, der in Melbourne nur Zehnter geworden war.

Favorit Norris patzt auf schneller Runde

Der favorisierte Lando Norris hatte beim Auftakt gewonnen, in der Sprint-Quali leistete sich der Brite aber einen Patzer und beendete seine schnellste Runde nicht. Der WM-Spitzenreiter aus Großbritannien belegte nur Platz sechs und steht im ersten Kurzrennen des Jahres über 100 Kilometer am Samstag (4.00 Uhr/Sky und RTL) vor einer schwierigen Aufgabe.

Norris muss seine knappe WM-Führung von sieben Punkten Vorsprung vor Verstappen verteidigen. Das Hauptrennen findet am Sonntag (8.00 Uhr/RTL und Sky) statt. Im vergangenen Jahr hatte Verstappen den Grand Prix vor Norris gewonnen.

Nico Hülkenberg musste sich bei der Zeitenjagd für den Sprint im Sauber mit Platz 19 begnügen, nachdem der Rheinländer im einzigen Training zuvor überraschend Sechster geworden war.