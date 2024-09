Sein Debüt für die New York Jets endet für Quarterback Aaron Rodgers mit einem Achillessehnenriss. Nach einem Jahr ist der 40-Jährige zurück. Rodgers ist erleichtert - trotz Comeback-Niederlage.

Sante Clara - Football-Superstar Aaron Rodgers hat bei seinem Comeback in der nordamerikanischen Profi-Liga NFL eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Dennoch war der 40 Jahre alte Quarterback der New York Jets nach dem 19:32 bei den San Francisco 49er vor allem erleichtert.

„Es ist schon eine Weile her“, sagte er nach der Partie in Santa Clara. „Ich fühlte mich großartig und war sehr dankbar, einfach wieder im Trikot zu sein. So viele Leute haben mir geholfen, wieder in Form zu kommen, ich bin wirklich dankbar.“

Der viermalige MVP hatte sich vor einem Jahr bei seinem Debüt für die New York Jets nach nur kurzer Spielzeit die Achillessehne gerissen und musste seitdem pausieren. Er war im April 2023 von den Green Bay Packers nach New York gewechselt. Mit Green Bay hatte er 2010 den Super Bowl gewonnen.

„Ich kann besser spielen“, sagte Rodgers nach seinem Auftritt in Santa Clara. Er habe ein paar Würfe verpasst. „Ich hatte das Gefühl, dass ich den Ball insgesamt ziemlich gut rausgebracht habe, aber es gab einige Gelegenheiten, die ich gerne wieder hätte.“ Gegen die 49ers warf er einen Touchdown-Pass, leistete sich aber auch einen Fehlpass zum Gegner (Interception).