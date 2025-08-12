Bei den Cincinnati Open haben die Tennisprofis mit enormer Hitze zu kämpfen. Die Bedingungen setzen dem französischen Spieler Arthur Rinderknech zu.

Cincinnati - Der französische Tennisprofi Arthur Rinderknech, Bezwinger von Alexander Zverev in Wimbledon, ist während den Cincinnati Open bei enormer Hitze zusammengebrochen. Im zweiten Satz im Duell mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime ging der 30-Jährige bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio an der Grundlinie zu Boden. Videobilder zeigen, wie Rinderknech auf dem Court liegt und sich mit einem Handtuch durch das Gesicht wischt. Später kümmerte sich medizinisches Personal um ihn.

„Danke für eure Nachrichten, alles ist gut! Ein großes Glas Wasser und es geht wieder los“, schrieb der Profi auf der Plattform Instagram. Der Profi machte Medienberichten zufolge eine kurze Pause mit Eisbeuteln und entschied sich zum Weitermachen. Er gab jedoch später auf und sein Kontrahent zog ins Achtelfinale ein. Die französische „L'Equipe“ schrieb von 31 Grad, die sich allerdings wie 40 angefühlt hätten.

Stromausfall sorgt für Probleme

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev war gegen Rinderknech, aktuell 70. der ATP-Weltrangliste, Anfang Juli völlig überraschend in der ersten Runde gescheitert. Kurz danach sprach Zverev offen über mentale Probleme.

Zudem sorgte in Cincinnati ein Stromausfall für Probleme. Daher wurde das Turnier am Montagnachmittag bis in den frühen Abend unterbrochen. Betroffen war auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner.