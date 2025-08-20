Klar unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Auseinandersetzung gegen den FC Hertha 03 am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Vor 71 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3) gegen Hertha geschlagen geben müssen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Schulz den Ball ins Netz.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – 24. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Schulz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (86.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (46. Plank), Liebig, Wunderlich, Schulz, Petzold, Langer (46. Tauscher), (38. Ibisevic), Koumpous

FC Hertha 03: Kiwus – Steinrücken, Weber, Dögenci (82. Dimitriou), Bayindir, Schulz, Sperling, Kirakos (58. Meki), Van-Dunem (46. Sylla), Kozian (73. Schultze), Strana (58. Baba)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71