Ergebnis 25. Spieltag Enger Sieg: VFC Plauen gewinnt 3:2 gegen BFC DYNAMO U19
Der VFC Plauen sicherte sich am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.
Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).
Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Ibisevic der Torschütze (7.).
VFC Plauen liegt in Minute 7 2:0 vorn
Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Plauen
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 25
Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Spieler Nummer 21 den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Plauen sicherte (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19
VFC Plauen: – (80. Tiepner), Wunderlich, Schulz, Burdusudis, Petzold, Ibisevic (69. Bammler), (69. Tauscher), Langer, Liebig
BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Kämpf (63. Goedicke), Sambale, Alekeachah, Leiting, Gnodtke, Ramoth, Zefi (60. Loyda), Sellenthin (46. Linsenbarth), Felgentreff, Hauck
Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70