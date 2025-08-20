Der VFC Plauen sicherte sich am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Ibisevic der Torschütze (7.).

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Spieler Nummer 21 den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Plauen sicherte (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – (80. Tiepner), Wunderlich, Schulz, Burdusudis, Petzold, Ibisevic (69. Bammler), (69. Tauscher), Langer, Liebig

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Kämpf (63. Goedicke), Sambale, Alekeachah, Leiting, Gnodtke, Ramoth, Zefi (60. Loyda), Sellenthin (46. Linsenbarth), Felgentreff, Hauck

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70