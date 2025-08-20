Kein Punktgewinn für VFC Plauen: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit 2:3 (1:2) einen Misserfolg gegen den Berliner SC hinnehmen.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der Berliner SC ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:2).

Mirac Balsüzen (Berliner SC) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 9 (12.) erzielt wurde.

VFC Plauen und Berliner SC – 1:1 in Minute 12

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Lennox Thormann für Berlin (35.). Es blieb spannend. Elias Burdusudis traf für Plauen (71). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Thormann (Berlin) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (90.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Berliner SC

VFC Plauen: Teufel – Tiepner (84. Blank), Burdusudis, Liebig, Petzold, Plank, Schulz, Wunderlich (46. Zapf)

Berliner SC: Ahmad – Thormann, Okpalaike (83. Lorenz), Koomson (78. Waldeck), Balsüzen (63. Munajjed), Dogan, Gültekin (78. Zhu), Rehfeld

Tore: 0:1 Mirac Balsüzen (4.), 1:1 (12.), 1:2 Lennox Thormann (35.), 2:2 Elias Burdusudis (71.), 2:3 Lennox Thormann (90.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Marc Jünger, Daniel Dommer; Zuschauer: 62