Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem unfassbaren 7:1 (4:0) fegte das Team des BFC Preussen den VFC Plauen am Sonntag vom Platz.

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Plauen untergebracht.

Arijan Emini (BFC Preussen) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jasin Abou-Chaker den Ball ins Netz (12.).

BFC Preussen führt nach 12 Minuten 2:0

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es sah nicht gut aus für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Adem Demir den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (88.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Der BFC Preussen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Xydias (58. Tuncer), Yildirim, Rehberg, Daskan, Abou-Chaker (46. Mücke), Klimpke (58. Dworzynski), Taskiran (58. Körber), Rmieh, Emini (63. Demir), Simao (58. Isik)

VFC Plauen: – Liebig, Langer, Plank, Burdusudis, Tauscher, (78. Poliakov), (46. Gönül), Bammler

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20