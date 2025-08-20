Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem VFC Plauen am Sonntag nicht, als er sich vor 50 Zuschauern mit 2:4 (1:4) gegen den FC Förderkader Rene Schneider geschlagen geben musste.

2:4 – VFC Plauen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen FC Förderkader Rene Schneider

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Danylo Sorokolita für Förderkader traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Rostocker legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Sorokolita der Torschütze (9.).

VFC Plauen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 9. Minute

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Die Partie blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

34 Minuten nach der Pause konnte Paul Bammler (Plauen) den Ball über die Linie bringen (79.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Petzold, Langer, Koumpous, Schulz, Plank, Liebig, Tauscher, Ibisevic (72. Bammler), Burdusudis (72. Tiepner)

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Wolff (70. Apelt), Lampe, Asad (64. Zepuntke), Sanguinette, Schmidt, Rülke (64. Walkhoefer), Sahwil (64. Latta), Ahrens, Sorokolita (33. Schultz), Bloch (76. Kruse)

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50